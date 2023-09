Camera: domani audizioni su piano europeo di lotta contro il cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 12 settembre, alle ore 12:30, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante il "Piano europeo di lotta contro il cancro", svolge le seguenti audizioni: Vincenzo Mirone, presidente della Fondazione Pro onlus - Prevenzione ricerca oncologia; Massimo Di Maio, segretario nazionale dell'Associazione italiana oncologia medica - Aiom; Andrea Fontanella, direttore del dipartimento di medicina presso l'Ospedale del Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, già presidente della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti - Fadoi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)