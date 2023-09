Romania-Russia: Geoana (Nato), nessuna indicazione che Mosca abbia intenzione di attaccare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono indicazioni in merito all'intenzione della Russia di attaccare uno Stato membro della Nato, ma la preoccupazione dei cittadini romeni che vivono vicino al confine danubiano con l'Ucraina è comprensibile. Lo ha detto il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana. "Non abbiamo nessuna indicazione sul fatto che la Federazione Russa abbia intenzione di attaccare uno Stato alleato, che si tratti della Romania o chiunque altro. E questo è dato dalla potenza e dalla solidità della nostra alleanza”, ha affermato Geoana. “Noi siamo il primo deterrente. Ovviamente, quando si sente a poche centinaia di metri o chilometro da casa o dal posto di lavoro il rumore della guerra, è normale provare ansia e angoscia. Lo capisco. Ma non c'è alcun rischio per la Romania”, ha aggiunto il vicesegretario generale della Nato. Il funzionario dell’Alleanza Atlantica ha annunciato l'intenzione di visitare le zone della contea di Tulcea, situate in prossimità dei porti ucraini costantemente attaccati dai droni della Federazione Russa. Per quanto riguarda i frammenti di droni scoperti nel nord di Tulcea, Geoana ha ricordato che le autorità romene stanno portando avanti le indagini. “Siamo in contatto diretto, a livello politico e militare, con la Romania e sono convinto che in futuro tutti gli elementi verranno chiariti e presentati all'opinione pubblica in modo trasparente”, ha detto il vicesegretario generale della Nato.(Rob)