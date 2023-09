Medio Oriente: al via oggi il tour diplomatico del ministro degli Esteri britannico Cleverly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi il tour diplomatico mediorientale del ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, diretto anzitutto in Israele e, successivamente, presso l’Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo ha riferito, in un comunicato stampa, il governo del Regno Unito, aggiungendo che durante gli incontri, il capo della diplomazia britannica affronterà il tema delle “minacce alla sicurezza regionale”, incluse quelle provenienti dall’Iran. Cleverly, secondo il comunicato, “condannerà l’Iran per il sostegno al terrorismo in Israele e nei Territori palestinesi occupati e si impegnerà a rafforzare le relazioni di sicurezza nel corso della visita”, la prima per lui da segretario di Stato del Regno Unito, che si concluderà il 13 settembre. Il 12 settembre, inoltre, Cleverly interverrà alla conferenza sulla sicurezza internazionale, concentrandosi sulle minacce che Israele, i territori sotto la giurisdizione dell’Anp e, in generale, la regione hanno di fronte. Il capo della diplomazia britannica esprimerà dunque il sostegno di Londra per la soluzione dei due Stati, “l’unica via per portare sicurezza, stabilità e prosperità per gli israeliani, i palestinesi e per l’intera regione”, e si impegnerà a collaborare con Israele per “contrastare l’attività destabilizzante dell’Iran”. Infine, assisterà a una dimostrazione del funzionamento del sistema di difesa antimissilistico israeliano Iron Dome. (segue) (Res)