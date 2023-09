Medio Oriente: al via oggi il tour diplomatico del ministro degli Esteri britannico Cleverly (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Territori palestinesi, invece, Cleverly si recherà al campo profughi di Jalazone, in Cisgiordania, per constatare lo stato degli aiuti internazionali. Durante la sua visita, incontrerà rappresentanti di spicco delle istituzioni di Israele e dell’Anp, tra i quali il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, il primo ministro, Benjamin Netanyahu, e il primo ministro dell’Anp, Mohammed Shtayyeh, “al fine di incoraggiare il dialogo e la cooperazione, per porre fine alla spirale di violenza”. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, Cleverly incontrerà, inoltre, il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini. Quindi, visiterà le aree della Cisgiordania in cui sono avvenuti scontri tra i “coloni” israeliani e gruppi di giovani palestinesi, per annunciare che Londra quest’anno ha aumentato di 1,2 milioni di sterline gli aiuti al West Bank Protection Consortium, che assiste circa 50.000 palestinesi a rischio di trasferimento forzato. (Res)