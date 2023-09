Speciale difesa: Nord Macedonia, presidente comitato Nato, compiuti passi importanti nella riforma della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando è entrata nella Nato la Macedonia del Nord ha compiuto passi importanti per attuare le riforme della difesa. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato militare della Nato a Bruxelles, ammiraglio Rob Bauer, nella conferenza stampa congiunta tenuta a Skopje assieme alla ministra della Difesa macedone, Slavjanka Petrovska. "In tre anni la Macedonia del Nord ha raggiunto un livello impressionante di integrazione militare nella Nato", ha aggiunto Bauer. "La Macedonia del Nord è un pilastro della sicurezza regionale. Continueremo a contribuire con le nostre forze alla missione Nato in Kosovo, perché siamo convinti che la sicurezza e la stabilità regionale debbano essere al primo posto. Solo così potremo creare una regione prospera e che continuerà a vivere in pace e democrazia", ha dichiarato dal canto suo Petrovska, la quale ha ribadito la propria determinazione ad investire almeno il 2 per cento del prodotto interno lordo (Pil) nella difesa. (Seb)