Senato: Gasparri, FI favorevole a ratifiche accordi con Kosovo, San Marino e Costa Rica

Maurizio Gasparri

20 luglio 2021

- Forza Italia "esprime il suo voto favorevole all’accordo teso ad intensificare la cooperazione tra le polizie italiana e del Kosovo; un contesto, quest’ultimo, ancora caratterizzato da fasi molto impegnative e che rende, dunque, questo intervento legislativo assolutamente apprezzabile. Allo stesso modo, il gruppo di Forza Italia si esprime a favore dell’accordo in materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e San Marino, una intesa che risale al 2008 e che viene rinnovata, e a quello con il Costa Rica per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia e vicepresidente di palazzo Madama Maurizio Gasparri intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulle ratifiche di accordi internazionali. (Rin)