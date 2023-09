Speciale difesa: carro armato britannico Challenger-2 distrutto per la prima volta in combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un carro armato Challenger 2 fornito dal Regno Unito alle forze armate ucraine è stato distrutto in combattimento in Ucraina. Lo testimoniano foto e video dal teatro dei combattimenti nella regione parzialmente occupata di Zaporizhzhia, dove le forze ucraine stanno concentrando le loro migliori unità offensive nel tentativo di sfondare le linee difensive russe. Il Challenger 2, ritenuto uno tra i migliori carri armati al mondo, è il vanto delle forze armate britanniche, e sul suo sito web la Difesa britannica ancora afferma che il mezzo non ha mai subito perdite in combattimento. Le prime evidenze fotografiche della distruzione di un carro armato Challenger 2 sono circolate lunedì, e da allora esperti consultati dai media britannici e statunitensi hanno confermato la loro autenticità. Prima di oggi i Challenger 2 hanno servito in azione in Bosnia, Kosovo e Iraq. Londra ha fornito 14 esemplari del mezzo corazzato alle forze ucraine, che li hanno assegnati all'82ma brigata d'assalto aviotrasportata, tenuta in riserva sino alla scorsa settimana. I Challenger 2 forniti all'Ucraina non dispongono però dei più moderni sistemi di protezione passiva montati sui mezzi in servizio con le forze armate britanniche. (Rel)