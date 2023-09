Kosovo-Serbia: generale Ristuccia, soluzione politica unica possibile, le persone vogliono la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato appoggia il dialogo facilitato dell'Ue fra Kosovo e Serbia, per una soluzione politica che appare l'unica possibile. A dirlo Angelo Michele Ristuccia, generale italiano al comando della missione Nato in Kosovo (Kfor). "Viviamo in un costante momento di gestione delle crisi, da gestire giorno dopo giorno", ha detto in un incontro con la stampa a Bruxelles. "Ogni volta che un equilibrio viene trovato, rischia di essere più fragile di quello precedente e, ogni volta che l'equilibrio viene rotto, serve un enorme sforzo diplomatico e militare per portare le parti di nuovo al tavolo dei negoziati. Anche l'evento più insignificante può rompere la situazione", ha detto. Eventi come un'espropriazione senza chiara motivazione o una targa ritenuta illegittima, come già accaduto, o una dichiarazione imprecisa, ha spiegato, sono tutti simboli di identità sul territorio, che possono far implodere nuovamente la situazione. "La malattia più grave, se dovessi usare una metafora medica, è la sfiducia fra le parti. Il nostro compito è monitorare la situazione e cercare di facilitare una soluzione politica. Gli eventi dello scorso 29 maggio testimoniano quanto siamo coinvolti per garantire la sicurezza delle persone e la libertà di movimento. Ma è stato un anno pieno di sfide. La nostra missione è trasformarle in opportunità, per arrivare alla soluzione politica fra le parti attraverso il dialogo facilitato dall'Unione europea, che è l'unica soluzione possibile. Ma serve però la volontà politica da entrambe le parti", ha precisato poi il generale italiano. (segue) (Beb)