Kosovo-Serbia: generale Ristuccia, soluzione politica unica possibile, le persone vogliono la pace (2)

- La missione Kfor è la più grande missione Nato attuale, con circa 4.500 uomini, dopo l'incremento deciso a seguito degli scontri del 29 maggio scorso, in cui si è probabilmente evitato il peggio o il riacutizzarsi di una situazione che rimane comunque molto "volatile", come l'ha definita il militare italiano. Un contesto, quello fra Kosovo e Serbia, in cui si deve fare i conti anche con più di un tentativo di destabilizzazione dell'opinione pubblica attraverso la disinformazione e attacchi hacker a infrastrutture critiche, tutte azioni che devono essere contrastate per stabilizzare l'area, "come è nell'interesse delle forze internazionali", per avere un Kosovo stabile. Attività di destabilizzazione che, come conferma Ristuccia, sono cresciute negli ultimi anni, anche se il generale italiano non ha confermato se la loro origine possa essere correlata a attività russe. "È sempre difficile stabilire la provenienza degli attacchi", ha detto. "Quello che ci aspettiamo dalla Russia, comunque, è un approccio costruttivo in Kosovo". La situazione, ha poi ribadito il generale, può cambiare da un momento all'altro e le attività di destabilizzazione possono minare la fiducia fra le parti, che ha un effetto sulle percezioni della popolazione e di conseguenza sui comportamenti, che a loro volta cambiano la percezione della realtà di chi è immerso in un ambiente in cui tutti sono molto coinvolti nei problemi giornalieri. Anche se quello che accade in Kosovo rimane più legato a dinamiche interne, piuttosto che a influenze esterne", ha poi dichiarato. Sulle interferenze serbe, invece, il generale ha chiaramente detto che "non ci sono evidenze" riguardo le accuse mosse dalla presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, che ha accusato Belgrado di inviare armi ai separatisti serbo-kosovari del nord del Kosovo. "La Serbia è un partner Nato, c'è una lunga collaborazione con loro e, per quanto ne sappiamo, non ci sono evidenze sulle accuse mosse a Belgrado. (segue) (Beb)