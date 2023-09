Kosovo: generale Ristuccia a Bruxelles per incontri con alti funzionari Nato e Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale ha inoltre ribadito il fermo impegno della Kfor a continuare a fare la propria parte nella creazione delle condizioni di sicurezza necessarie affinché il dialogo facilitato dall’UE tra Belgrado e Pristina possa andare avanti; nonché la necessità per entrambe le parti di allentare completamente la situazione e di impegnarsi nuovamente nel dialogo facilitato dall’UE in modo costruttivo e in buona fede. Sotto il comando di Ristuccia sono state condotte più di 11.000 pattuglie, 3.400 ore di operazioni aeree, 500 missioni di droni, più di 50 progetti e 200 attività di cooperazione civile-militare e 170 attività di smaltimento in sicurezza di ordigni esplosivi. L’Italia è il maggior contributore di truppe alla Kfor – che attualmente conta più di 4.500 uomini forniti da 27 paesi (compresi alleati e partner della Nato) – con oltre 850 uomini, sotto il Comando Operativo del Comando Operativo Interforze delle Forze Armate italiane (Covi). La Kfor è oggi la missione guidata dalla Nato più grande e di più lunga durata. (Beb)