Speciale difesa: Kosovo-Italia, Craxi a Pristina con delegazione della Commissione Esteri e Difesa del Senato

18 ottobre 2021

- Al via la missione in Kosovo della Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica. Il programma della visita prevede gli incontri della delegazione, guidata dal senatore Stefania Craxi, con il Comandante della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor), generale di divisione Angelo Michele Ristuccia, e con il capo della missione europea Eulex, generale di divisione Giovanni Pietro Barbano. In agenda gli incontri con il contingente italiano della Kosovo Force e con una delegazione della Commissione Sicurezza e Difesa dell'Assemblea della Repubblica del Kosovo. Ne dà notizia Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari esteri e difesa del Senato, attraverso un comunicato. (Com)