Russia: Medvedev, sospendere relazioni diplomatiche con l'Ue

- La Russia dovrebbe sospendere temporaneamente le relazioni diplomatiche con l'Unione europea e far tornare in patria i propri diplomatici a Bruxelles. Lo ha sostenuto in un messaggio su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. Le parole dell'ex leader russo giungono a seguito della decisione della Commissione europea di vietare importazioni di auto, cellulari e altri oggetti personali per i cittadini russi. Secondo Medvedev, se Mosca decidesse di ritirare il suo personale diplomatico dall'Europa, allora Bruxelles sarebbe preoccupata, perché "le ambasciate vengono evacuate prima di certi eventi". I leader dell'Unione Europea, ha proseguito Medvedev, "hanno detto direttamente e senza giri di parole a tutti i russi: siete persone di seconda classe per noi". "E questa decisione non è chiaramente una punizione per il 'regime criminale aggressivo al Cremlino'. Questo è uno sputo specifico in faccia a ogni cittadino russo", ha scritto il funzionario. "Cosa fare al riguardo? Certamente non introdurre restrizioni di ritorsione per i cittadini dell'Unione Europea. Non siamo razzisti, a differenza di molti leader di quei Paesi i cui parenti hanno prestato servizio nelle Ss", ha proseguito il vice presidente del Consiglio di sicurezza. (Rum)