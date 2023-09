Inflazione: Urso, adesione a patto deve essere volontaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L’adesione al patto antinflazione “deve essere su base volontaria”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite a “Restart” su Rai 3. “Secondo le norme europee noi non possiamo stabilire per legge prezzi e tariffe”, ha sottolineato Urso, che ha aggiunto: “Le associazioni che rappresentano centri commerciali e le associazioni che rappresentano i produttori stanno aderendo tutte, straordinario segnale del sistema Italia che partecipa a un obiettivo sentito”. (Rin)