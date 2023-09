Industria: Urso, dati Istat sono segnali di allarme, anche se aspettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- I dati appena usciti dell'Istat sulla produzione industriale rappresentano “segnali di allarme, anche se in qualche misura aspettati. Ci sono dei fattori internazionali che incidono sul sistema produttivo e sociale del nostro continente europeo”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al programma “Re Start” su Rai 3. “Il primo fattore - ha aggiunto - è l’aumento del prezzo del petrolio, perché in primavera Arabia Saudita, Opec e Russia ha deciso dei tagli alla produzione per approprio del brand, tagli che sono stati confermati e prolungati per fine anno. Tale aumento ha inciso sul sistema produttivo perché aumenta il costo dell’energia”. “Aggiungiamo che il nostro partner, la Germania, è in recessione da molti mesi e aggrava il suo stato recessivo. Buona parte del sistema produttivo italiano è collegato con la Germania. Quando si arresta la Germania, contestualmente si arresta il sistema produttivo italiano”, ha precisato. (Rin)