Spagna: popolari lanciano allarme su richieste indipendentisti catalani

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo, ha ammonito il presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, che il movimento indipendentista catalano "non ne ha mai abbastanza" e che "non si fermerà" finché non porrà fine al modello territoriale sancito dalla Costituzione. "Coloro che credono che un'amnistia o addirittura un referendum sull'autodeterminazione li soddisferà sono degli illusi", ha affermato il vice segretario dell'organizzazione dei popolari, Miguel Tellado, in un messaggio su X. Ieri, nel suo messaggio istituzionale alla vigilia della Diada (festa della Catalogna che si celebra oggi), il presidente catalano, Pere Aragones, ha affermato che "l'amnistia da sola non risolve il conflitto di sovranità con lo Stato" e che questo conflitto "esisterà" finché la Catalogna non terrà un referendum. Sulla stessa linea, anche il coordinatore generale del Pp, Elías Bendodo, ha evidenziato che Pedro Sanchez "non ignora dove stanno portando gli indulti" e nonostante ciò, "continua a negoziare". (Spm)