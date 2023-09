Iv: Renzi, fisiologico che qualcuno vada via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo quattro anni stiamo finalmente facendo i congressi: non possiamo continuare a nominare ministri e deputati senza democrazia interna. Qualche amico che non condivide il percorso di democrazia interna ha annunciato di lasciare Italia viva". Lo afferma, nella sua Enews, in merito all'uscita dal partito della deputata, ed ex ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il leader di Iv, Matteo Renzi, che aggiunge: "Mi spiace, ma non sarà né il primo né l’ultimo. È fisiologico che qualcuno vada e altri arrivino: nella nostra storia è sempre stato così. Non chiedo riconoscenza per ciò che in tanti hanno ricevuto perché so benissimo che la gratitudine non è una categoria della politica. Chiedo anzi il massimo rispetto per tutte e tutti quelli che se ne sono andati e se ne andranno. Auguri di tanta felicità e nessuno insulto: questo è il nostro stile. E chiedo di accogliere con entusiasmo i nuovi arrivi". Renzi conclude: "Dopo le Politiche eravamo 14 parlamentari, ora siamo 15. Avevamo dieci consiglieri regionali, oggi sono 15. Abbiamo raddoppiato gli iscritti. Ci aspetta una sfida bellissima e il tempo come sempre dirà chi ha ragione". (Rin)