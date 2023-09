Milano: Uami risponde alle accuse su mostra "Eyes of Mariupol"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UAMI, l'associazione della comunità ucraina che ha organizzato la mostra "Eyes of Mariupol" in via Dante a Milano, visitabile dal 3 al 17 settembre, e che, ogni sera, tiene il presidio informativo in piazza del Duomo, risponde alle accuse seguite alla mostra. "Negli ultimi due giorni, la mostra fotografica "Eyes of Mariupol", allestita in via Dante dal 3 al 17 settembre e organizzata dalla nostra Associazione UaMi col Patrocinio del Consolato Generale d'Ucraina a Milano e del Comune di Milano, è stata oggetto di vivaci discussioni, controversie e atti vandalici. Riteniamo che le critiche rivolte ai soggetti ritratti siano ingiuste, e, purtroppo, alcune di queste sono state amplificate da parti politiche storicamente vicine alla Russia. Queste voci sono state anche rilanciate senza adeguato contesto da diverse testate giornalistiche. Come riportato anche da The Guardian, l'Italia è tra i paesi più sensibili agli effetti della propaganda russa e sappiamo che le pressioni politiche provenienti dalla Russia possono essere qui molto influenti. (segue) (Com)