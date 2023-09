Milano: Uami risponde alle accuse su mostra "Eyes of Mariupol" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini presentate nella mostra raccontano le storie di coloro che nel 2022 difesero coraggiosamente la città di Mariupol dall'invasione dello Stato russo, soldati appartenenti sia all'esercito regolare ucraino che alla Brigata d'Assalto "Azov", considerata la divisione meglio addestrata delle nostre forze armate. È importante ricordare che il reggimento "Azov", da anni oggetto di accuse di nazismo da parte della propaganda russa, secondo numerose dichiarazioni ufficiali non segue alcuna ideologia politica, ha condannato il nazismo e ha più volte dimostrato come i propri membri provengano da etnie e da sensibilità politiche tra le più variegate. È invece fuor di dubbio che queste persone siano dei veri patrioti, che da anni difendono l'Ucraina dall'aggressore russo, proteggendo tutte le nostre cittadine e tutti i nostri cittadini, indipendentemente dalle loro diversità etniche, religiose e linguistiche. La loro missione è difendere l'indipendenza, la sovranità e l'integrità del territorio ucraino. A questo punto, vale la pena ricordare che nel 2022 il Giappone ha riconosciuto ufficialmente come un errore l'aver inserito "Azov" nella "Guida internazionale al terrorismo" ed ha dichiarato di non riconoscere la Brigata "Azov" come organizzazione neonazista. L'Associazione "UaMi" condanna nel modo più assoluto qualsiasi tipo di ideologia violenta e totalitaria, come il nazismo, il fascismo e lo stalinismo. (segue) (Com)