Milano: Uami risponde alle accuse su mostra "Eyes of Mariupol" (3)

- Riteniamo inaccettabile e sbagliato fare uso di manipolazioni storiche, immagini fake e di mistificazioni per creare un'immagine sbagliata della storia e una narrazione distorta, narrazione che viene usata dallo Stato invasore e dai propri rappresentanti come una delle principali giustificazioni per un'invasione genocida. E ci opponiamo con fermezza agli sforzi di alcuni gruppi politici che cercano di etichettare i difensori ucraini e la Brigata "Azov" come "nazisti". Invitiamo tutte le persone a esaminare attentamente i fatti tramite fonti e informazioni affidabili e approfondite. La crescente pressione della propaganda russa riguardo i difensori di Mariupol e di Azovstal è un'altra conferma di come la guerra della Russia vada ben oltre i confini del campo di battaglia in Ucraina, ed è un segno di come questa stia cercando di influenzare le opinioni pubbliche di altri paesi per sostenere i propri obiettivi imperialisti e per minare alla base la tenuta delle democrazie, compresa l'Italia, attraverso un'intensa attività di disinformazione. (segue) (Com)