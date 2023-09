Milano: Uami risponde alle accuse su mostra "Eyes of Mariupol" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra "Eyes of Mariupol" non intende in nessun modo glorificare la guerra, ma piuttosto vuole sensibilizzare sulle enormi sfide e sui sacrifici richiesti per contrastare le ideologie dei regimi e per difendere l'indipendenza, la libertà e la democrazia. Ricordiamo che la Federazione russa da oltre un anno si macchia di indicibili crimini di guerra, inclusa la deportazione di migliaia di bambini ucraini e gli attacchi indiscriminati alle infrastrutture civili. E che viola sistematicamente quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, come dimostrano le condizioni di vita disumane in cui vertono le quasi 2.000 persone ancora detenute in Russia dopo le vicende di Azovstal. Un regime che disprezza i diritti umani e che mette a rischio la libertà e la sicurezza anche dei propri cittadini, compresi oppositori, dissidenti e giornalisti indipendenti. (segue) (Com)