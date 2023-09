Milano: Uami risponde alle accuse su mostra "Eyes of Mariupol" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riteniamo fondamentale fare affidamento su fonti, fatti e informazioni obiettive. È cruciale riconoscere e sostenere la genuina Resistenza che è emersa in Ucraina contro questa brutale aggressione, grazie anche al sostegno di diversi paesi. Siamo convinti che sia necessario sostenere l'Ucraina, poiché solo il recupero dei nostri territori e la persecuzione dei gravissimi crimini commessi dallo Stato invasore potrà rappresentare il ripristino dell'ordine e del diritto internazionale. Questo scoraggerebbe Stati e dittature con ambizioni imperialiste dal tentare in futuro nuove guerre e aggressioni, contribuendo alla salvaguardia e alla affermazione delle democrazie che tutelano i diritti fondamentali sanciti e riconosciuti dalla comunità internazionale. Perché una pace sia duratura, deve essere una pace giusta". (Com)