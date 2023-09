Energia: azienda russa En+ Group costruirà un parco eolico nella regione dell'Amur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'En+ Group, azienda russa impegnata nel settore di energia verde e metalli, costruirà un parco eolico con una capacità di 1.058 megawatt nella regione russa dell'Amur. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Prime". Il costo del progetto ammonta a 60 miliardi di rubli (circa 572 milioni di rubli). L'accordo è stato stipulato a margine del Forum economico orientale (Eef) in corso a Vladivostok tra l'En+ Group, l'amministrazione della regione dell'Amur e la società per lo sviluppo dell'Estremo oriente e dell'Artico alla presenza dell'inviato presidenziale in Estremo oriente, Yuri Trutnev. "Le regioni dell'Estremo oriente stanno attivamente introducendo fonti energetiche alternative. Naturalmente, il sole e il vento non sono ancora in grado di sostituire completamente il tradizionale carbone e l’olio combustibile. Tuttavia, in molti casi, le fonti rinnovabili forniscono capacità energetiche aggiuntive", ha osservato Trutnev, aggiungendo che il governo russo intende sostenere i progetti che riguardano l'energia verde. (Rum)