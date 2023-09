G20: stampa indiana, Paesi occidentali non volevano che vertice in India fallisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di una settimana dall’inizio del vertice del G20 di Nuova Delhi, sotto la presidenza dell’India, lo sherpa indiano Amitabh Kant ha dato una svolta ai negoziati sul comunicato finale, nella sala riunioni di un albergo a 55 chilometri dalla capitale. Lo rivela il quotidiano “The Times of India”, secondo il quale Kant è stato assistito in un primo tempo dagli omologhi di Brasile, Sudafrica e Indonesia e poi anche da quelli di Arabia Saudita, Turchia, Messico e Argentina. Venerdì sera, alla vigilia del vertice, i negoziatori, trasferitisi nell’edificio Sushma Swaraj Bhawan a Nuova Delhi, sono arrivati alla bozza di quello che sarebbe stato il testo poi approvato dai leader. Kant ha quindi dichiarato che il primo ministro, Narendra Modi, l’aveva vista e che non si poteva andare oltre. (segue) (Inn)