G20: stampa indiana, Paesi occidentali non volevano che vertice in India fallisse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kant, scrive “The Times of India”, è stato aiutato nell’impresa dal fatto che i Paesi occidentali non volevano che il summit in India si concludesse con un fallimento. Secondo il giornale, inoltre, il risultato è stato raggiunto dopo un tentativo non riuscito della Cina di inserire un riferimento a una “importante questione bilaterale” con gli Stati Uniti. All’esito avrebbero concorso anche le recenti discussioni tra leader nei vertici del gruppo Brics e con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Come ha poi annunciato Kant sul social network X, la parte più complessa è stata quella di trovare un consenso sulla questione Russia-Ucraina: “Ci siamo riusciti in 200 ore di negoziati ininterrotti, 300 incontri bilaterali, 15 bozze”, ha spiegato lo sherpa, riferendosi al compromesso raggiunto, un testo in cui si condanna l’uso della forza come mezzo per le conquiste territoriali, senza però menzionare l’aggressione della Russia contro l’Ucraina. (segue) (Inn)