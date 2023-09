G20: stampa indiana, Paesi occidentali non volevano che vertice in India fallisse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla guerra in Ucraina, si legge nella dichiarazione finale, vengono richiamate le discussioni del precedente vertice di Bali, in Indonesia, le posizioni nazionali e le risoluzioni dell’Assemblea nazionale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e viene sottolineato che tutti gli Stati devono rispettare gli scopi e i principi della Carta dell’Onu nella loro interezza. Pertanto “devono astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza per perseguire acquisizioni territoriali contro l’integrità territoriale e la sovranità o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato”. Inoltre, viene definita “inammissibile” la minaccia dell’uso di armi nucleari e si evidenziano la “sofferenza umana” e l’impatto economico della guerra in Ucraina, in particolare sulla sicurezza energetica e alimentare, e si conclude che “l’era di oggi non deve essere di guerra”. (Inn)