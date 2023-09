Terzo polo: Renzi, Calenda mi attacchi pure se pensa sia utile per i sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi chiedete perché non replico ai quotidiani attacchi di Calenda. Molto semplice: perché non ho niente di personale contro di lui nemmeno quando mi attacca sul personale o con toni giustizialisti. L’ho voluto ministro e ambasciatore, sostenuto più volte in passato da Roma a Strasburgo, gli abbiamo dato le firme dopo la rottura con Letta, non abbiamo chiuso le porte nemmeno quando all’improvviso ha interrotto l’esperienza del Terzo polo. Calenda mi attacchi pure, se pensa che questo lo aiuti per i sondaggi. Contano i voti del 9 giugno, non i sondaggi: noi continuiamo a essere disponibili per una lista unitaria dei riformisti. Se altri non vorranno, spiegheranno il perché e ci misureremo sul consenso. A viso aperto". Lo scrive, nella sua Enews, il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)