Napoli: assegnati 21 nuovi agenti al Commissariato di Polizia di Afragola per contrastare la criminalità a Caivano

- Arrivano nuovi agenti al Commissariato di Polizia ad Afragola nell’ambito del piano di rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine per contrastare il crimine organizzato a Caivano. Da oggi 21 nuovi agenti saranno in servizio in Commissariato che ha disposto un presidio fisso con una volante che sarà presente h24 all’interno del “Parco Verde” di Caivano. Il potenziamento dell’organico dei poliziotti di Afragola è stato determinato dall’importanza del Commissariato di Afragola quale presidio indispensabile di legalità e di sicurezza sul territorio. La decisione è stata assunta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal capo della Polizia Vittorio Pisani all’esito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 31 agosto presso l’Istituto Statale “F.Morano” di Caivano, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. (Ren)