Europee: Renzi, per me conta solo offrire progetto credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me conta solo offrire un progetto credibile europeo, come magnificamente spiegato al vertice di Vienna di Renew Europe, dove si sono invitati gli schieramenti dei singoli Paesi a offrire un’alternativa dal centro alla sinistra radicale e alla destra populista. Proveremo a farlo con il sorriso. Grazie a chi ci sarà, un abbraccio a chi preferirà stare con altri". Lo sottolinea, nella sua Enews, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in vista delle elezioni Europee del prossimo anno. (Rin)