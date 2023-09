Imprese: Federmoda, saldi estivi in linea con 2022 per 6 negozi su 10 grazie a turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del sondaggio sulle imprese associate a Federazione Moda Italia-Confcommercio, dopo il leggero calo delle vendite (-2,5 per cento) registrato a luglio, ad agosto l’andamento è migliorato, ma ancora leggermente negativo (-1,7 per cento) rispetto all’anno scorso e in linea con le previsioni di un anno piuttosto difficile per gli incrementi dei costi e del denaro dovuti all’impennata dell’inflazione. Il 58 per cento – riferisce una nota – ha comunque registrato un valore delle vendite dei saldi stabile (24 per cento) o positivo (34 per cento), a fronte di un 42 per cento che ha registrato un calo. “A chiusura della stagione c’è stato un aumento degli acquisti e degli affari per i consumatori grazie alle numerose iniziative a conclusione dei saldi in diverse località e il ritorno dei clienti e dei turisti nei nostri negozi”, afferma Giulio Felloni, presidente Federazione Moda Italia – Confcommercio, che aggiunge: “L’importante presenza di turisti stranieri nelle città metropolitane e d’arte oltre che nelle località turistiche ha sicuramente aiutato lo shopping di qualità, lasciando una situazione a macchia di leopardo nel resto d’Italia. Gli amanti extra Ue dello shopping made in Italy sono stati, in particolare, americani, arabi, inglesi e si è assistito ad un ritorno, seppur ancora limitato, dei cinesi. I turisti europei provenienti da Francia, Belgio e Olanda hanno poi dimostrato un interesse particolare alla moda proposta dai nostri negozi”. (segue) (Com)