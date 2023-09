Serbia: premier Brnabic, finalmente trovato in Corea del Sud partner per industrie creative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha finalmente trovato in Corea del Sud un partner per le industrie creative. Lo ha dichiarato nel secondo giorno del suo viaggio istituzionale nel Paese la prima ministra della Serbia, Ana Brnabic. Dopo la visita alla società di tecnologie dell'informazione e della comunicazione Samwoo immersion e all'Agenzia per la promozione dell'industria informatica della città di Busan, la premier ha affermato che "Busan è il centro della tecnologia dell'informazione e delle industrie creative dell'intera Corea del Sud". Il Paese "è leader in questi campi", ha aggiunto la premier. "Sono ampiamente conosciuti per la loro industria dei giochi e la Serbia è uno dei campioni dell'industria dei giochi in Europa. Mi sembra che finalmente abbiamo trovato un partner per le industrie creative in Corea", ha quindi affermato Brnabic, secondo il comunicato del governo. La ministra ha riferito che al suo ritorno a Belgrado inizierà a lavorare sull'accordo di cooperazione con la stessa Agenzia coreana. "Forse già a novembre potremo firmare un accordo affinché le nostre aziende che si occupano di giochi e tecnologie dell'informazione, industrie creative, metaverso e intelligenza artificiale cooperino e promuovano insieme la Serbia e la Corea", ha detto il capo del governo di Belgrado. (Seb)