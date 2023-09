Romania: ministro Trasporti, chiederemo risarcimento per mancato ingresso in Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha perso il 2 per cento del proprio Pil a causa del mancato ingresso nell'area Schengen e intende chiedere u risarcimento contro l'Austria, che ha bloccato il processo, o contro le autorità europee. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti romeno Sorin Grindeanu, ripreso dall'agenzia di stampa "News.ro". A Grindeanu è stato chiesto come abbiaa calcolato la stima delle perdite legate al mancato ingresso in Schengen. "Lo calcoleranno i miei colleghi, parlando molto con gli operatori. Mi presenteranno tutto anche dal punto di vista degli operatori dei trasporti perché è difficile fare i calcoli su come impattano le tasse, il lavoro delle dogane, le ore perse in dogana", ha precisato Grindeanu. Alla domanda se i membri della Commissione europea capissero l'impatto della questione Schengen sulla Romania, il ministro dei Trasporti ha risposto: "Le discussioni con loro le ha avute il primo ministro. L'impatto della nostra mancata adesione a Schengen è pari al 2 per cento del Pil". Grindeanu ha parlato anche dei soldi richiesti dalla Romania all'Unione europea per la manutenzione delle strade utilizzate dai trasportatori merci dall'Ucraina. "Ho parlato l'altro giorno con la commissaria europea Adina Valean e le ho detto che abbiamo investito molti soldi, ad esempio, nella manutenzione delle strade nazionali in quella zona", ha osservato il ministro. (Rob)