Ue: Renzi, impossibile cambiare regole attaccando Bruxelles alla cieca

- "Cambiare le regole europee è fondamentale, come ha spiegato Mario Draghi qualche giorno fa sull’'Economist'. Ma è impossibile cambiare le regole attaccando Bruxelles alla cieca e alleandosi coi sovranisti come fa questa destra, a cominciare da Salvini che sul pratone di Pontida ha invitato per domenica Marine Le Pen". Lo segnala, nella sua Enews, il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "In Europa se vuoi giocare un ruolo devi fare il contrario di quello che stanno facendo Meloni and company - prosegue l'ex premier -. Dare la sveglia all’Europa diviene dunque il nostro dovere. L’Europa dell’economia e l’Europa delle istituzioni: su entrambi i settori bisogna cambiare passo. E per questo ho detto di essere pronto a candidarmi personalmente anche io, nel territorio del Nord-Ovest. In un mondo in cui molti politici vivono di tweet e tatticismi, io ci metto la faccia. E il cuore. Se mi candido è per provare a portare innovazione e cambiamento in Europa. Perché è in Europa che oggi si affrontano quasi tutti i problemi della nostra quotidianità. È impressionante sentire il vostro affetto - conclude Renzi - e sapere che la sfida del 9 giugno non sarà la mia sfida, ma sarà la sfida di tutti noi". (Rin)