Italia: previsioni economiche Ue, Pil tornerà a crescere ma meno del previsto

- Dopo il calo nel secondo trimestre dell'anno (-0,4 per cento), il Pil dell'Italia dovrebbe ricominciare a crescere a partire dal terzo trimestre, per poi far registrare un aumento dello 0,9 per cento nel corso del 2023. È quanto si legge nelle previsioni economiche estive presentate oggi dalla Commissione europea. "Dopo una ripresa nel primo trimestre del 2023, il Pil è sceso dello 0,4 per cento nel secondo trimestre, a causa del calo della domanda interna, in particolare degli investimenti in costruzioni. La graduale eliminazione degli incentivi straordinari e temporanei per le migliorie edilizie decisi durante la pandemia, che hanno spinto l'attività edilizia a un forte aumento negli ultimi due anni, ha contribuito a questo sviluppo", si legge nel documento. Altri indicatori a breve termine, sottolinea Bruxelles, tra cui la produzione industriale, che erano peggiorati per diversi mesi, si sono stabilizzati durante l'estate, lasciando presagire una ripresa marginale nella seconda metà dell'anno. "Nel complesso, il Pil dovrebbe crescere dello 0,9 per cento nel 2023 e dello 0,8 per cento nel 2024, con una revisione al ribasso di 0,3 punti percentuali per ciascun anno", conclude il documento. (Beb)