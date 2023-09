Italia: previsioni Ue, spesa consumatori diminuita per l'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa dei consumatori in Italia è stata frenata dalla diminuzione del reddito disponibile reale delle famiglie per via dell'alta inflazione dell'anno scorso, mentre i risparmi precedentemente accumulati si sono ridotti. È quanto si legge nelle previsioni economiche estive presentate oggi dalla Commissione europea. "A un aumento molto graduale dei salari, insieme a condizioni occupazionali ancora favorevoli, si prevede un modesto aumento dei consumi privati per tutto il 2024, nonostante la scadenza programmata di tutte le misure temporanee di sostegno al reddito", continua il documento dell'esecutivo Ue. I tassi di partecipazione al lavoro, invece, dovrebbero stabilizzarsi dopo la crescita robusta registrata fino alla metà del 2023, mentre l'attività di investimento è destinata a contrarsi nel resto dell'anno, per poi registrare una moderata ripresa nel 2024, in quanto il calo dell'edilizia abitativa sarà compensato da aumenti degli investimenti in infrastrutture e attrezzature. Infine, sottolinea la Commissione europea, dopo il contributo positivo nel 2023, le esportazioni nette dovrebbero fornire un sostegno minore alla crescita nel 2024. (Beb)