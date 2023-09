Iv: Renzi, Leopolda si terrà, è trionfo della partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Leopolda "si terrà, dopo due anni e mezzo di rinvii. Io penso che dire no a questa grande festa della politica solo perché dà noia a qualcuno dei nostri amici o ex amici sarebbe un errore. La Leopolda è il trionfo della partecipazione, spero che saremo in tanti anche l’8, il 9 e il 10 marzo. Il titolo dell’edizione 2024? Liberamente tratto da una poesia, ma con forti richiami politici europei. Si chiamerà: 'Accendere le stelle'". Lo afferma, nella sua Enews, il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)