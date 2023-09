Italia: previsioni economiche Ue, inflazione prezzi al consumo al 5,9 per cento nel 2023, 2,9 nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Itala l'inflazione Hicp dovrebbe ridursi al 5,9 per cento nel 2023 e al 2,9 per cento nel 2024. È quanto si legge nelle previsioni economiche estive presentate oggi dalla Commissione europea. Mentre i prezzi dell'energia sono diminuiti durante i primi mesi dell'anno, continua il documento, "non si prevede che continuino a esercitare una pressione al ribasso sull'inflazione nel 2024, anche a causa della prevista eliminazione delle misure temporanee adottate per mitigare l'impatto degli alti prezzi dell'energia". L'aumento dei prezzi medi al consumo dovrebbe ripercuotersi sul costo del lavoro solo in parte e con un notevole ritardo sostanziale. Ciò è dovuto, spiega il documento presentato dalla Commissione europea, "da un lato alla lunga durata degli accordi e delle negoziazioni salariali e, dall'altro, all'indicizzazione dei salari contrattuali a una misura dell'inflazione interna che esclude l'impatto dell'inflazione energetica importata". Di conseguenza, si prevede che l'inflazione Hicp, al netto dell'energia e dei prodotti alimentari non lavorati, supererà l'inflazione complessiva nei prossimi trimestri, dato che i prezzi dei beni e dei servizi interni sono destinati a diminuire più gradualmente". (Beb)