Ue: previsioni economiche, Commissione rivede al ribasso le stime di crescita

- Le previsioni economiche estive presentate dalla Commissione europea rivedono al ribasso la crescita dell'Ue, che dovrebbe attestarsi allo 0,8 per cento nel 2023, rispetto alla crescita dell'1 per cento prevista nelle precedenti previsioni economiche. Sono state riviste al ribasso anche le stime per il 2024, ora previste all'1,3 per cento rispetto all'1,7 delle previsioni di primavera. Anche la crescita dell'eurozona è stata rivista in calo, con un aumento previsto dello 0,8 per cento nel 2023, rispetto all'1,1 per cento delle previsioni di primavera, e dell'1,3 per cento nel 2024, dall'1,6 per cento dello scorso maggio.(Beb)