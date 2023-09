Ue: inflazione rivista al ribasso nel 2023, in rialzo rispetto al previsto nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che l'inflazione in area Ue continui a diminuire nell'orizzonte di previsione. Questo quanto emerge dalle previsioni economiche estive presentate dalla Commissione europea. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Hicp) in Europa dovrebbe raggiungere il 6,5 per cento nel 2023 (rispetto al 6,7 per cento della primavera) e il 3,2 per cento nel 2024 (rispetto al 3,1 per cento previsto). In eurozona l'inflazione è prevista al 5,6 per cento nel 2023 (rispetto al 5,8 per cento previsto a maggio) e al 2,9 per cento nel 2024 (rispetto al 2,8 per cento previsto). (Beb)