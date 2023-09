Europee: Renzi, mi sono messo a disposizione perché vedo Italia senza visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io mi sono messo a disposizione perché giro per il mondo e vedo quello che stanno facendo gli altri Paesi. E vedo l’Europa debole e rinunciataria. E vedo l’Italia senza visione, dietro a piccole polemiche. Inutile fare le conferenze per dire che l’Europa rischia tutto e poi non provare a impegnarsi per cambiare. Adesso che anche gli avversari hanno capito quanto fosse ingiusto il massacro mediatico e la mostrificazione giudiziaria che ho dovuto subire, adesso posso provare a dare una mano per cambiare l’Europa. Non voglio perdere, però, nemmeno un minuto di più a discutere di litigi di cortile". Lo scrive, nella Enews, in merito alla sua candidatura alle Europee, il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)