Armenia-Azerbaigian: ministro Difesa di Erevan, rischio escalation militare “sempre presente”

22 luglio 2021

- Il rischio di un’escalation militare nel Caucaso meridionale, tra Armenia e Azerbaigian, “è sempre presente”. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa di Erevan, Arman Sargsyan, citato dall’agenzia di stampa “Armenpress”. Secondo il ministro armeno, l’Azerbaigian “ha raccolto truppe ed equipaggiamento militare lungo il confine” e “ci sono filmati che mostrano come l’esercito azerbaigiano stia accumulando armi”. “Esorto tutti a seguire i nostri rapporti, pubblichiamo regolarmente informazioni. Nell'ambito della sua giurisdizione, il ministero della Difesa sta naturalmente adottando le misure per non destabilizzare la situazione e per non avere alcun impatto negativo sulla situazione generale”, ha aggiunto Sargsyan. “Nella nostra regione il rischio di un'escalation è sempre presente, ma noi, come Stato, dobbiamo prendere provvedimenti affinché non si arrivi ad azioni militari di vasta portata", ha detto il ministro armeno.(Rum)