Qatar-Italia: emiro Al Thani incontra a Doha la presidente del Consiglio Meloni

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto ieri sera a Doha la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, con la quale ha discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e delle modalità per svilupparle in diversi settori, in particolare quelli economico, energetico, degli investimenti e della difesa. Lo ha riferito l’agenzia di stampa qatariota “Qna”. Durante l’incontro, i due hanno discusso di varie questioni regionali e internazionali di interesse comune, con particolare riguardo per gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. L’emiro Al Thani ha sottolineato l'interesse dello Stato del Qatar nell'approfondire le relazioni eccellenti tra Doha e Roma e nello sviluppare la cooperazione bilaterale in vari settori a vantaggio dei due paesi e dei due popoli amici. Da parte sua, la premier italiana "ha espresso la sua aspirazione a consolidare le crescenti relazioni tra i due Paesi e ha ribadito la gratitudine dell’Italia nei confronti dello Stato del Qatar per l'assistenza medica offerta durante l’emergenza sanitaria legata al Covid 19 e per gli sforzi compiuti per agevolare l'evacuazione dei cittadini italiani dall'Afghanistan", aggiunge "Qna". Alle discussioni hanno preso parte, per il Qatar, diversi funzionari e rappresentanti delle istituzioni, in particolare il primo ministro e ministro degli Esteri, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, il direttore del Diwan dell’emiro, Saud bin Abdulrahman al Thani, il ministro delle Finanze, Ali bin Ahmed al Kuwari, il ministro di Stato per gli Affari energetici, Saad bin Sharida al Kaabi, e il ministro del Commercio e dell’Industria, Mohammed bin Hamad bin Qassim al Thani. Per l’Italia, invece, erano presenti il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il consigliere diplomatico della premier, Francesco Maria Talò, il consigliere militare della premier, il generale Franco Federici, e uno dei rappresentanti del governo italiano ai vertici del G20 e del G7, Luca Ferrari, attuale ambasciatore d’Italia in Cina. (Res)