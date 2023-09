Irlanda del Nord: 1,14 miliardi di euro di finanziamenti UE per promuovere riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sbloccherà oggi più di un miliardo di euro di finanziamenti per promuovere la riconciliazione nell'Irlanda del Nord. Come riporta il quotidiano "Financial Times", il primo ministro irlandese Leo Varadkar, il vicepresidente della Commissione Ue Maros Sefcovic e Chris Heaton-Harris, il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, lanceranno a Belfast il nuovo piano da 1,14 miliardi di euro per sostenere la pace e la riconciliazione. Varadkar terrà anche un incontro bilaterale con Heaton-Harris nel contesto delle crescenti tensioni tra Londra e Dublino per un disegno di legge di amnistia che metterà fine alle inchieste sulle atrocità commesse durante il conflitto trentennale dell'Irlanda del Nord. In questo contesto, il governo irlandese sta valutando un'azione legale contro Londra per il disegno di legge presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. (Rel)