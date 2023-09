Roma: imprenditori arricchiti sversando illegalmente rifiuti tossici, confisca per 10 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un decreto di confisca di beni per un valore che si aggira attorno ai 10 milioni di euro è in corso da parte degli agenti della questura di Roma e del Servizio centrale anticrimine, ad un imprenditore romano e alla moglie, entrambi di 79 anni e del figlio di 45 anni. Il provvedimento è stato emesso ai sensi della normativa antimafia dal Tribunale sezione misure di prevenzione di Roma, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Roma e del Questore di Roma e fa seguito a un primo provvedimento già eseguito a ottobre 2022. La famiglia di imprenditori che si occupano della gestione dei rifiuti e del settore immobiliare, nel 2017 era stata coinvolta nell'operazione denominata "Dark side", con la quale la polizia fece luce su un sodalizio criminale che si occupava dell'illecito smaltimento di rifiuti anche tossici, sversandoli in maniera abusiva. Nell’indagine era rimasta coinvolta anche un'impresa di Ardea (Rm), riconducibile alla famiglia a cui sono stati sequestrati i beni oggi. (segue) (Rer)