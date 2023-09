Roma: imprenditori arricchiti sversando illegalmente rifiuti tossici, confisca per 10 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si scoprì, in quella occasione, che nelle operazioni di smaltimento illecito, ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi venivano conferiti in una discarica abusiva di Aprilia (Lt). Per tali fatti i tre soggetti sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Roma per traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, realizzazione o gestione di discarica non autorizzata e inquinamento ambientale. Il giro milionario di proventi illeciti sarebbero stati reinvestiti nella stessa società allo scopo di occultarne l’origine illecita innescando reati di autoriciclaggio e intestazione fittizia, nonché nell'acquisizione di ulteriori utilità, celandole dietro ulteriori schermi societari. L’indagine svolta da investigatori e inquirenti capitolini hanno abbracciato l'arco temporale di circa un trentennio evidenziando una rilevante sproporzione tra i beni posseduti, direttamente o indirettamente, e i redditi dichiarati o l'attività economica svolta. (segue) (Rer)