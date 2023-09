Roma: imprenditori arricchiti sversando illegalmente rifiuti tossici, confisca per 10 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il decreto di confisca, non ancora definitivo – si legge in una nota degli inquirenti -, il Tribunale ha accolto pienamente l'analisi investigativa economico-patrimoniale, certificando così la rilevante sproporzione tra fonti di reddito lecite, attività economiche esercitate e complesso patrimoniale posseduto direttamente o indirettamente dai tre proposti”. Il provvedimento è stato eseguito nelle province di Roma, Latina, Frosinone e L'Aquila e riguarda quote e intero patrimonio aziendale di 3 compagini societarie operanti nei settori del trattamento dei rifiuti, del commercio di materiali ferrosi e immobiliare; 22 fabbricati siti a Roma, Pomezia, Marino e Ardea (Rm), Aprilia e Fondi (Lt), Magliano dei Marsi (Aq), Sgurgola(Fr); 10 terreni siti a Roma, Ardea, Fondi (Lt); un veicolo; disponibilità finanziarie di circa 500mila euro. (Rer)