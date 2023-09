Libia: almeno due morti a causa di un'ondata di maltempo nell’est del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mezzaluna rossa libica ha ricevuto oltre duemila chiamate di soccorso da diverse parti della Libia, tra cui Al Bayda, Tocra, Bengasi, Agedabiya, Al Marj e Taknis. Le aree sono localizzate per lo più nella parte nord-orientale del Paese nordafricano. Lo ha affermato il capo della Mezzaluna rossa libica Mohamed al Menfi. Le squadre della Mezzaluna rossa stanno ancora evacuando le famiglie sfollate e fornendo loro il primo soccorso nelle zone colpite dalle inondazioni, ha aggiunto Al Menfi. A questo proposito, domenica mattina presto è stato evacuato anche un campo per sfollati interni a Tawergha. Ad Al Bayda la situazione ha raggiunto la "linea rossa", secondo il servizio delle ambulanze, che ha annunciato la perdita di due mezzi a causa delle forti piogge durante un tentativo di evacuare le famiglie. Da parte sua, Osama Hamad, capo del governo designato dalla Camera dei rappresentanti con sede a Tobruk, ha annunciato la formazione di una sala di controllo per far fronte a questa ondata di maltempo. Il capo del governo libico parallelo si è offerto di "offrire assistenza alle aree colpite nella regione occidentale". (Lit)