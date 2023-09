Ita: Lollobrigida, accelerare processo con Lufthansa per raggiungere stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’auspicio sul dossier Ita-Lufthansa è che si “possa accelerare il processo” di acquisizione perché “ogni giorno di ritardo vuol dire non avere un quadro di stabilità in un settore strategico come quello del volo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo al programma “Agorà” su Rai 3. “Crediamo di dover perseguire una linea che permetta all’Italia di avere un’interlocuzione solida con un’azienda come Lufthansa. Abbiamo tutti lavorato e sperato che si potesse avere un’azienda di volo completamente italiana ma - ha proseguito - se le condizioni nel tempo non hanno permesso questa scelta ora bisogna tutelare i lavoratori. E’ il primo obiettivo che ci siamo posti”, ha sottolineato il ministro. (Rin)