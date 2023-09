Caivano: don Patriciello, notte da incubo, siamo sfiniti ma non dobbiamo mollare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una “notte da incubo”. E’ così don Maurizio Patriciello racconta l’esplosione di 21 colpi d’arma da fuoco nel Parco Verde di Caivano durante la notte. “Notte insonne. Notte da incubi. Gli uomini con il mitra sono scappati. Ritorneranno. È certo. Nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore. Abbraccio tutti. I bambini e i vecchi. I giovani e i malati. Un abbraccio grande agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine”, ha scritto in un post su Facebook. Don Patricello ha poi lanciato un appello ai cittadini intimiditi: “Stamattina si ricomincia. Siamo stanchi. Sfiniti. Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci la forza di non mollare. Di non arrenderci. Di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza. E moltiplica la speranza. Resta con noi, Signore. Resta con noi”. (Ren)