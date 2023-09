Russia-Turchia: fonti stampa, Erdogan e Putin discuteranno accordo su grano nel prossimo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan potrebbero tenere una conversazione telefonica nel prossimo futuro dedicata all'accordo sul grano. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando una fonte vicina all'ufficio di Erdogan. "Il presidente (Erdogan) intende discutere con il presidente russo i risultati dei negoziati sull'accordo sul grano con i leader occidentali al vertice del G20 in India per portare avanti il processo", ha detto la fonte, aggiungendo che non è stata ancora fissata una data specifica per i negoziati. La fonte di "Ria Novosti" ha aggiunto che i colloqui di Erdogan con i leader occidentali a margine del vertice del G20 sull'accordo sul grano sono stati costruttivi, ma sono necessarie azioni concrete per riavviare l'iniziativa sul grano del Mar Nero. (Rum)