Ue: Lollobrigida, Gentiloni? Chi ci rappresenta tuteli interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’auspicio da parte dell’Italia è avere chi ci rappresenta in Europa sempre concentrato a tutelare, nell'ambito e nel quadro generale del continente, con un occhio di riguardo, la nazione di provenienza”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo al programma “Agorà” su Rai 3. In 30 anni la posizione dell’Italia come potenza industriale si è invertita, "evidentemente qualche problema c’è stato”, ha proseguito il ministro. “O lo imputi all'organizzazione dell’Europa a all'incapacità dei governi nazionali di difendere gli interessi nazionali nell'ambito di un quadro europeo”, ha concluso.(Rin)